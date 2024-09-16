女優の安達祐実が自身のインスタグラムを更新。14日に43歳の誕生日を迎えたことを伝えた。「2024.9.14穏やかな誕生日」の言葉とともに公開された写真では、温もりを感じる色彩の中テーブルを囲んで楽しげに食事をする姿を公開。フォロワーからは「おめでとうございます！」「お洋服もピアスもステキです」「ずっと変わらない美しさ！」「年齢を重ねても可愛さにキレイさを加えてて本当に大好きです！​」などの祝福コメ