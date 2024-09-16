気象庁は16日午後3時33分、福岡県竜巻注意情報第1号を発表した。筑後地方は竜巻などの激しい突風が発生しやすい気象状況になっている。空の様子に注意し、雷や急な風の変化など積乱雲が近づく兆しがある場合には頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めるよう呼びかけた。落雷、ひょう、急な強い雨にも注意喚起した。この情報は同日午後4時40分まで有効。