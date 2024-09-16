楽天が３連勝。１点を追う七回、渡辺佳と村林の２点二塁打で逆転した。岸は７回３失点で５勝目。八回は藤平が抑え、九回をしのいだ則本が３１セーブ目を挙げた。日本ハムは継投が決まらず、九回の打線の追い上げも及ばなかった。