強い台風13号は16日朝、中国・上海に上陸しました。過去75年間で上海を直撃した台風の中では最も強いということで、航空便の運航などに影響が出ています。中国の中央気象台によりますと、強い台風13号は日本時間の16日午前8時半ごろ、上海に上陸しました。中心付近の最大瞬間風速は42メートルを記録し、1949年に上海を襲った台風の勢力を超え、最強クラスだということです。中国メディアによりますと、上海市内では約38万人が避難