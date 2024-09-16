9/16(祝月)のWIN5対象レースの結果は、以下の通り。 的中馬番 14-7-5-2-1払戻金 10,140円的中票数 55,919票次回へのキャリーオーバー 0円 発売票数 6,677,564票発売金額 667,756,400円 ▼1レース目中山9R 鋸山特別勝馬：14.テリフィックプラン人気：1番人気残票：3,237,017票 ▼2レース目中京10R 桑名特別勝馬：7.ソンシ人気：1番人気残票：1,431,463票 ▼3レース目中山10