ドル円が１３９円台へ安値広げる、米債利回り低下とともに＝ロンドン為替 ロンドン朝方、ドル円が139円台へと安値を広げている。東京不在にアジア午後に139.96近辺まで下落、昨年７月以来の安値水準となった。その後は140円台を回復も140.30付近までの動きにとどまった。足元では米債利回りの低下とともに再び売り圧力が強まっている。一時139.73近辺まで安値を広げている。 ユーロドルは高値を1.1111レベルに小幅