米２年債利回り３．５５％台に低下、２０２２年９月以来の低水準 米国債利回り（NY時間03:00） 2年債 3.555（-0.027） 10年債3.638（-0.013） 30年債3.971（-0.009） 期待インフレ率2.079（-0.003） ※期待インフレ率は10年債で算出