◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（１６日・東京ドーム）巨人の赤星優志投手が１６日、広島戦で先発。６回７６球を投げ、３安打１失点で今季初勝利の権利を持って降板した。赤星は初回、先頭・岡林を三ゴロ。ここから福永、川越を２者連続で直球で空振り三振。岡本和の２ランで２点の援護をもらった２回にも４番・石川、５番・宇佐見を空振り三振。前のイニングから４者連続三振を奪うなど、３者凡退。３回もテンポ良く打者