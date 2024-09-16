◇セ・リーグ巨人―中日（2024年9月16日東京D）巨人の吉川尚輝内野手（29）が16日の中日戦（東京D）で2試合連発となる5号ソロを放った。「3番・二塁」に入り、開幕から全131試合に先発出場。2―1で迎えた6回、先頭打者として入った第3打席だった。巨人戦初登板の相手先発右腕・松木平が投じた初球を完璧に捉えた打球は右中間スタンドに吸い込まれ、吉川は一塁ベースを回ったところで右拳を高々と突き上げた。坂本が