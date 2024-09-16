フランス１部モナコに所属する日本代表の南野拓実が、テレビ東京系列で放送されたサッカー専門番組「FOOT×BRAIN」に出演。日本代表について語った。進行役で俳優の勝村政信さんから、日本の各分野で最もすごい選手を問われた南野は、右足は香川真司、左足は久保建英、スピードは伊東純也、パワーは遠藤航、スキルは鎌田大地、サッカーIQは冨安健洋と回答した。その中で、鎌田を「僕にない感じの視野の広さとか、スルスルっ