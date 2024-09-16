【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■TVアニメ『ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンラインII』放送開始と同タイミングで「GG」の先行配信も決定！ ReoNaが歌う、TVアニメ『ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンラインII』（TOKYO MX・BS11他/10月4日24時より放送開始）のオープニングテーマ「GG（読み：ジージー）」。 9月