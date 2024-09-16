Gram SlatteryDavid Lawder[１６日 ロイター] - 米南部フロリダ州のゴルフ場で１５日、大統領選の共和党候補トランプ前大統領を銃撃しようとしたとして男が拘束された。ニューヨーク・タイムズ（ＮＹＴ）紙とＦＯＸニュース、ＣＮＮは警察当局者の話として、容疑者はハワイ州在住のライアン・ウェズリー・ラウス（５８）と特定した。ロイターは?とフェイスブック（ＦＢ）、リンクトインでライアン・ラウスという人物のアカウ