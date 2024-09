近年、「受信者の配偶者が不貞行為をしている」という偽の告発をメールで送信して受信者の不安を煽り、本文内にある「配偶者の浮気の証拠」とするリンクに誘導するケースが報告されていると、ITセキュリティ関連のニュースサイトであるBleeping Computerが警鐘を鳴らしています。Sextortion scams now use your "cheating" spouse’s name as a lurehttps://www.bleepingcomputer.com/news/security/sextortion-scams-now-use-your