体操男子の種目別で争う「スーパースペシャリスト選手権」は１６日、東京・アリーナ立川立飛で行われ、パリ五輪３冠の岡慎之助（徳洲会）が平行棒で１５．４００点を挙げ、優勝した。鉄棒はパリ五輪団体金メダルの杉野正尭（徳洲会）が１４．８３３点で制し、あん馬は谷川翔（セントラルスポーツ）が１５．０００点で制覇。