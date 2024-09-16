今夏の移籍市場ではエンドリックとキリアン・ムバッペを迎え入れたレアル・マドリード。両者ともにすでに起用されており、得点も挙げている。攻撃陣を強化した白い巨人の次の目的は守備陣のテコ入れで、アーセナルのウィリアン・サリバがターゲットになっているようだ。2019年にアーセナルへ移籍するもトップチームでは起用されず、ローン移籍が続いたこともあって移籍も噂された同選手だが、本格的にミケル・アルテタの下でプレイ