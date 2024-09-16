◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（１６日・東京ドーム）巨人の赤星優志投手が２点リードの６回に８番・板山にソロを３号ソロを浴びた。赤星は４回先頭・岡林に左翼への二塁打を浴びた以外は５回まで走者を出すことなく、安定した投球を見せていた。しかし、２―０の５回。この回の先頭・板山に初球のフォークを捉えられて、右翼席へ３号ソロを浴びた。それでも続く９番・松木平を空振り三振。１番・岡林に遊撃への内野安