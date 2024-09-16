陸上女子やり投げでパリ五輪金メダリストの北口榛花（２６）＝ＪＡＬ＝が１６日、五輪とダイヤモンドリーグ（ＤＬ）・ファイナルを終え、羽田空港に帰国した。帰国会見では、森永製菓から、やりの形をしたハイチュウなどの詰め合わせをプレゼントされた。北口は初優勝した昨夏の世界選手権で「ハイチュウ２タイムズ！」と発言。日本中で話題となり、後にチェコ人のセケラクコーチの好物だと判明した。今年には、ハイチュウなど