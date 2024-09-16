◇スポニチ後援・第49回社会人野球日本選手権九州地区予選最終日（2024年9月16日大分市・別大興産スタジアム）第2代表決定戦が行われ、Honda熊本が5―2でエナジックを下し、3年連続16回目の日本選手権出場を決めた。前日までの1番から7番に変わった宮川海斗（26）が4回に先制2点三塁打、6回にも適時三塁打するなど3長打で3打点を挙げる活躍。投げては大会初先発のエース右腕、片山雄貴（31）が7安打2失点に抑えて完投勝ち