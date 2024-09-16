【AFP＝時事】サッカーアフリカ・コンフェデレーションズカップ（2024-25 CAF Confederation Cup）の試合後、タンザニアのクラブであるシンバSC（Simba SC）のGKアイシ・マヌラ（Aishi Manula）が敵地リビアで警察官に襲われたと、同クラブの関係者が明かした。騒動が起こったのは、15日に行われたアルアハリ・トリポリ（Al Ahly Tripoli SC、リビア）対シンバSCの予選2回戦第1戦で、トリポリスタジアム（Tripoli stadium）に4万