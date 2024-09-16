16日午後、イ・チョンアが海外スケジュールのため、仁川（インチョン）国際空港を通じて出国した。・【PHOTO】少女時代 ソヒョン＆KARA ジヨンら、映画「ワンダーランド」VIP試写会に出席・イ・チョンア、紳士的なグラビアが話題に…インタビューでは「私の人生は私次第」と持論も