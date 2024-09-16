◆国民スポーツ大会・競泳（16日・SAGAアクア）少年男子B100メートル平泳ぎで地元佐賀の野中龍生（金泉中3年）が1分1秒41の日本中学新記録をマークした。順位は大会新記録を樹立した大橋信（大阪・四條畷高1年）に続いて2位。8月に全国中学大会で自ら作った1分1秒66の日本中学記録を更新したが「優勝を狙っていたので2位が悔しい」と記録更新よりも優勝を逃したことを悔しがった。高校生と戦うレースだが「高校生に勝ちたかっ