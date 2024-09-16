鹿児島県の種子島宇宙センターで16日に予定されていたH2Aロケット49号機の打ち上げは、強風の影響で延期されました。H2Aロケット49号機は、16日午後2時24分すぎに、鹿児島県南種子町の種子島宇宙センターから打ち上げられる予定でしたが、三菱重工業は「打ち上げ時の上空の風が強い」として、16日の打ち上げを中止し、後日打ち上げると発表しました。三菱重工業H2A打上執行責任者・徳永建技師長「気象条件に左右されたことは残念