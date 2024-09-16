[１６日 ロイター] - 在北朝鮮ロシア大使館は１６日、北朝鮮の崔善姫外相がロシアのサンクトペテルブルクで開催される「第４回ユーラシア女性フォーラム」と「ＢＲＩＣＳ（主要新興国）女性フォーラム」に出席するため、ロシアに向かったと明らかにした。大使館は「マツェゴラ・ロシア大使が平壌国際空港で崔外相を見送った」とロシアの交流サイト（ＳＮＳ）「フコンタクテ」に投稿した。崔氏は演説や討論への参加を予定してい