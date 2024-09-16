【スイス】 生産者輸入価格（8月）15:30 予想N/A前回0.0%（前月比) 【ユーロ圏】 ユーロ圏貿易収支（7月）18:00 予想N/A前回223.0億ユーロ（季調前) 予想N/A前回175.0億ユーロ（季調済) 【米国】 ニューヨーク連銀製造業景気指数（9月）21:30 予想-4.0前回-4.7 【カナダ】 製造業売上高（7月）21:30 予想0.8%前回-2.1%（前月比) ※予定