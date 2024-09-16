16:00パネッタ伊中銀総裁、イベント出席 17:10デギンドスECB副総裁、講演 21:00レーンECBチーフ・エコノミスト、講演 東京市場は敬老の日のため休場 中国は中秋節（17日まで）、韓国は満月祭（18日まで）のため休場 インドネシアはムハンマド生誕祭、マレーシアはマレーシアデーのため休場 メキシコは独立記念日のため休場 FRBブラックアウト期間（金融政策に関する発言自粛）（&#