和田アキ子耳を疑う数々の “パワハラ＆おねだり” 疑惑で、兵庫県議会から辞職を求められている斎藤元彦知事。知事に関する報道が過熱するなか、和田アキ子がMCをつとめる9月15日放送のバラエティ番組『アッコにおまかせ！』（TBS系）では、斎藤知事が「仮に辞職や失職した場合の退職金」について取り上げた。「番組では、菊地幸夫弁護士が、兵庫県の退職金についての条例を説明。しかし、和田さんは番組の流れに反して『別に