◇プロ野球パ・リーグ西武1−0ロッテ(16日、ベルーナドーム)西武はドラフト1位ルーキーの武内夏暉投手が、プロ初完封勝利を飾りました。武内投手は、緩急を交えて3者凡退の立ち上がり。その後もロッテ打線から凡打の山を築きます。5回は4番のソト選手に大飛球を打たれますが、フェンス手前で西川愛也選手のグラブの中へ。その後もテンポよく7回までロッテ打線に1人のランナーも出しません。一方、打線はロッテ先発の田中晴也投手