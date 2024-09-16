漫才師スーパーマラドーナの武智が１５日、カンテレ「マルコポロリ！」に出演。「日本一早いＭ−１優勝予想」を披露。意外なコンビの名前を挙げた。この日は結成１６年以上のコンビによる漫才日本一決定戦「ＴＨＥＳＥＣＯＮＤ」で優勝したガクテンソクを祝福する企画として、前年優勝のギャロップやスーマラが出演した。武智といえば、Ｍ−１グランプリに対して、予想、分析を行うなど並々ならぬ愛情を持っていることから