◇セ・リーグ巨人―中日（2024年9月16日東京D）巨人の秋広優人内野手（21）が16日の中日戦（東京D）で「6番・左翼」に入り、8日のDeNA戦（東京D）以来7試合ぶりに先発出場。だが、2打席連続凡退に終わり、5回の守備からベンチに下がった。巨人戦初登板の相手先発右腕・松木平に対し、2―0で迎えた2回の第1打席は先頭で三飛、2―0のまま迎えた4回の第2打席も先頭で三ゴロ。直後の5回には秋広に代わって左翼にオコエが入っ