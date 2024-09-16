●違いのわかる大人を目指すあなたに、ブランド品鑑定にまつわる知識をクイズ形式でご紹介します。今回は、「『エルメス エヴリンPM』、1(アン) と3(トロワ)で相場はどう変わるのか。」『エルメス エヴリンPM 1(アン) 』と『エルメス エヴリンPM 3(トロワ)』、買取価格はどちらが高い?エルメスの定番人気「エヴリンPM」、1(アン) と3(トロワ)でどのように相場が変わっていくのでしょうか……? ――正解は次のページで!●正解はこち