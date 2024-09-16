【最新話】 2024年末 放送予定 アニプレックスは、アニメ「Fate/strange Fake」の最新話を2024年末に放送する。詳細は後日発表予定。 「Fate/strange Fake」は成田良悟氏による小説を原作としたアニメ作品。「聖杯戦争」の舞台として初となるアメリカ合衆国の地で、数多の魔術師〈マスター〉と英霊〈サーヴァント〉が入り乱れた死闘と狂騒が繰り広げられる。最新話