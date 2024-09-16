ＹｏｕＴｕｂｅｒのゆたぼんが１６日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。通信制高校の良さをアピールした。 【写真】髪を青色に染めたゆたぼん 「通信制高校の良い所は毎日授業がないから、自分のペースで勉強ができる所！僕はもう前期の分の授業は受け終わったし、レポート提出も終わったし、オンライン試験も終わりました！だから１０月まで何もないから、英検の勉強に集中できてます！」と投稿。