兵庫県庁で取材に応じる斎藤元彦知事＝12日斎藤元彦兵庫県知事の疑惑告発文書問題で、斎藤氏の不信任決議案が19日の県議会で提出、即日採決され、可決が確実な情勢だ。斎藤氏が10日以内に議会を解散するか、辞職・失職を選択するかが焦点となる。元県幹部の男性がパワハラなどの告発文書を3月に配布してから約半年。県政トップの進退を巡る重大局面を迎える。「法律にのっとって、さまざまな選択肢を考えていく」。斎藤氏は12