日本航空（JAL）は、東京/成田〜上海/浦東線の運航を10月27日から再開する。1日1往復を運航する。機材はボーイング737-800型機を使用する。所要時間は東京/成田発が3時間50分、上海/浦東発が2時間55分。JALはこの他に、東京/羽田〜上海/虹橋線を1日1往復、東京/羽田〜上海/浦東線を同2往復運航しているほか、グループのスプリング・ジャパンと共同運航（コードシェア）により東京/成田〜上海/浦東線を同2往復運航している。■ダイ