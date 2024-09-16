プロ野球大好き大井川鉄朗がプロ野球選手を出身地別に分け、現役OB問わずにベストナインを決めるこの企画。今回は北海道編！現在は北海道日本ハムファイターズの本拠地だが、雪国であり、甲子園優勝経験はあるものの、高校野球もそれほど強くはない。そんな中でどのようなベストナインができるのか！？※出生地、出身高校、出身大学などとにかく何か縁があれば候補として選出します！投手：田中将大（東北楽天ゴールデンイーグルス