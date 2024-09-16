あす17日放送の日本テレビ系『ザ・世界仰天ニュース』（毎週火曜後9：00）は「航空機事故2時間スペシャル」を届ける。スタジオゲストは、羽鳥慎一、葵わかな、吉村崇（平成ノブシコブシ)、川田裕美、山崎怜奈。【写真】初のヨーロッパ1人旅を振り返る山崎怜奈死者228人を出した大韓航空801便墜落事故を振り返る。深夜、悪天候で視界が悪い中の飛行だったが、事故の主な原因は人為的ミスが重なったことだった。実は、機長はあ