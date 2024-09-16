テレビアニメ『Fate／strange Fake』の最新話が年末に放送されることが決定した。あわせてキャラクターデザイン・総作画監督を務める山田有慶描き下ろしの「キャラクタービジュアル」vol.1＆2が公開された。【画像】かっけぇ！ランサー登場公開された新ビジュアル2枚目■諸星すみれ（ティーネ・チェルク役）ティーネ・チェルク役を演じます、諸星すみれです。0話の時点で作品のスケールの大きさをこれでもかと感じさせられ、圧