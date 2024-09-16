練習で指導するラグビー7人制女子日本代表の兼松由香ヘッドコーチ＝16日、埼玉県熊谷市ラグビー7人制女子日本代表の兼松由香新ヘッドコーチ（42）が16日、埼玉県熊谷市での練習後に取材に応じ「自信を持って、金メダルという目標を掲げてロサンゼルスを迎えられるように頑張っていきたい」と4年後の五輪へ抱負を述べた。兼松氏は愛知県出身で、選手として2016年リオデジャネイロ五輪に出場。日本女子が過去最高の9位に入った今
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