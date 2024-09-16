【AFP＝時事】男子ゴルフのLIVゴルフリーグ（LIV Golf League）は15日、今季個人最終戦のシカゴ大会最終日が行われ、大会を制したジョン・ラーム（Jon Rahm、スペイン）が年間タイトルと賞金1800万ドル（約25億円）を獲得した。メジャー通算2勝のラームは今季からLIVゴルフへ移籍すると、11大会でトップ10圏内フィニッシュをしており、ここ2戦は優勝、準優勝として今大会を迎えた。この日は3番と6番、10番でバーディーを奪った