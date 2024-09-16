フィリピン沿岸警備隊は、南シナ海のサビナ礁で中国船の動きを監視するため、約5カ月間停泊していた巡視船を撤退させました。【映像】フィリピン沿岸警備隊と衝突する中国公船南シナ海のサビナ礁はフィリピンの排他的経済水域内にありますが、領有権を主張する中国によって違法な埋め立て行為が企てられているとして、フィリピンの巡視船が4月から停泊し、監視を続けていました。8月には両国の船がたびたび衝突するなど緊張