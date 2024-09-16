視力が悪い人の中には、眼鏡ではなくコンタクトレンズにしているという人もいるでしょう。しかし、コンタクトレンズの場合は1日おきや数週間おきに新しいものを使う必要があるため、定期的に出費がかかります。 そのような中で、節約を理由にドラッグストアなどでコンタクトレンズを購入している人がいるかもしれません。しかし、処方箋なしでコンタクトレンズを購入することが問題ないのか、疑問に感じる人もいるでしょう。&