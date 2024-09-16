新華社の傅華社長、モスクワでタス通信社長と会談15日、コンドラショフ氏（右）と握手を交わす傅華氏。（モスクワ＝新華社記者/白雪騏）【新華社モスクワ9月16日】中国新華社の傅華（ふ・か）社長は15日、ロシア・タス通信のアンドレイ・コンドラショフ社長とモスクワで会談した。傅氏は、新華社とタス通信は幅広い協力の余地を有しており、双方がニュース交換や人的交流、技術交流などでの協力をさらに拡大していくことを望む