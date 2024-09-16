「西武１−０ロッテ」（１６日、ベルーナドーム）西武のドラフト１位・武内夏暉投手があとアウト６つで完全試合の夢が絶たれた。八回先頭のソトに左前打を打たれた。七回までは完全投球。快挙を期待する雰囲気も漂い、球場がざわつき始めた。０−０で七回裏の攻撃では１死三塁の好機だったが、無得点に終わっていた。そして八回、先頭ソトにこの試合初めて３ボール０ストライクとなった後、何とかカウントを整えたが、フルカ