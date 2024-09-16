福岡管区気象台は16日午後2時20分、福岡県福岡地方に大雨、洪水注意報を発表した。福岡県の雷注意報は継続。同地方では同日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水や河川の増水に、同県では夜遅くまで落雷に気をつけるよう呼びかけた。