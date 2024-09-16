俳優の伊藤健太郎が16日、都内でABEMAオリジナルドラマ「透明なわたしたち」配信直前プレミアイベントに出席した。きょう午後11時に配信を控えており「やっとこの作品がお届けできること非常にうれしく思います」と語った。役に付いて伊藤は「学生時代と現代のギャップが一番激しい役を演じたので演じ分けは凄く意識しました。現代はほぼしゃべらないので、しゃべらずに感情やポジションにいるのかを伝える部分は凄く意識し