元近鉄、中日投手の佐野慈紀氏（56）が16日、文化放送「くにまる食堂」（月〜木曜前11・00）に生出演。今年5月に右腕を切断した直後の思いを明かした。佐野氏は90年ドラフト3位で近鉄に入団し、通算41勝31敗、27セーブ。薄くなった頭髪から「ピッカリ投法」と名付け人気を集めた。ここ数年は持病だった糖尿病が悪化。昨年4月、重症下肢虚血のため、右足中指を切断する緊急手術を受けた。今年5月にも糖尿病の影響による感染症