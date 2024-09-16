きょう未明、茨城県ひたちなか市で、軽乗用車が信号機に衝突し、高校生ら7人が重軽傷を負いました。午前3時半ごろ、ひたちなか市小砂町の交差点で、「電柱に車が衝突していて煙が出ている」と通行人の男性から通報がありました。警察官が駆け付けたところ、軽乗用車が歩行者用信号機の柱に衝突し、車のフロント部分がめり込んでいたということです。この事故で、軽乗用車に乗っていた高校生や会社員ら16歳から19歳の男性7人がけが