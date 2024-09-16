気象台は、午後3時11分に、大雨警報（浸水害）を甲府市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】山梨県・甲府市に発表中・西部では、16日夕方まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■甲府市□大雨警報【発表】・浸水16日夕方に警戒1時間最大雨量30mm