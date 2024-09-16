大相撲秋場所９日目（１６日、東京・両国国技館）、休場中の関脇貴景勝（２８＝常盤山）の近況を師匠の常盤山親方（元小結隆三杉）が説明した。今場所の貴景勝は１０勝して特例で大関復帰を目指していたが、慢性的な首痛の影響で初日から２連敗。３日目から休場し、大関返り咲きの可能性が消滅した。常盤山親方は貴景勝の休場後、初めて本人と連絡を取ったことを明かし「昨日（１５日）、久しぶりに電話をした。首の様子とかを