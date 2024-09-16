週末１４日に発表された経済指標 【中国】 新築住宅販売価格（8月）10:30 結果-0.73% 予想N/A前回-0.65%（前月比) 鉱工業生産指数（8月）11:00 結果4.5% 予想4.8%前回5.1%（前年比) 結果5.8% 予想5.8%前回5.9%（年初来・前年比) 小売売上高（8月）11:00 結果2.1% 予想2.5%前回2.7%（前年比) 結果3.4% 予想3.4%前回3.5%（年初来・前年比)